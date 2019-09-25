Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Меган Маркл показала лицо наследника Британского престола | Фото: AFP25.09 19:15   MIGnews.com

Меган Маркл показала лицо наследника британского престола

На третий день официального визита британской королевской семьи в ЮАР Меган Маркл и принц Гарри появились на публике с четырехмесячным сыном Арчи, который предыдущие два дня находился под присмотром няни.

Герцог и герцогиня Сассекские решили дать наследнику престола время адаптироваться после тяжелого перелета. Уже на встрече с архиепископом англиканской церкви в ЮАР, известным борцом с апартеидом и лауреатом Нобелевской премии мира 1984 года Десмондом Туту, публике показали лицо принца Арчи.

Переглянути цей допис в Instagram

😭😭💕💕

Допис, поширений The House of Sussex (@harry_meghan_updates)



Кроме того, на странице королевской семьи в социальной сети Instagram появилось видео, на котором супруги куда-то идут с сыном, издающим на руках у Маркл забавные звуки в ответ на сюсюканье родителей.



Стоит отметить, что это стало лишь второй возможностью хорошо разглядеть малыша, которая представилась общественности. До того малыша можно было увидеть лишь во время первого выхода новоиспеченных родителей к журналистам, состоявшегося сразу после родов герцогини.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:37
Нетаниягу Ганцу: нация должна быть объединена!
20:10
Эмили Ратаковски сходила за покупками в нижнем белье
19:59
Трамп Зеленскому: посол США была "катастрофой"
19:55
Зеленский показал в ООН пулю
19:40
Выбор Ривлина: когда будет выдвинут кандидат
19:28
Как Трамп "уломал" Зеленского против Байдена
18:48
Бен-Цур о нападении: террористы должны жить в страхе
18:30
Нападение в центре Израиля - полиция говорит о теракте
18:26
Стенограмма: Трамп упрекнул Меркель перед Зеленским
18:01
Зариф встретился с "пятеркой" по СВПД
17:30
Скандал в армии: офицер ЦАХАЛ обвиняется в изнасиловании
16:58
Укажет дату: стало известно, какое обещание готовит Аббас
16:40
Силы МАГАВ провели успешный рейд в арабской деревне
16:27
Вопрос с добычей нефти на саудовских НПЗ решен: что известно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus