Меган Маркл показала лицо наследника британского престола
На третий день официального визита британской королевской семьи в ЮАР Меган Маркл и принц Гарри появились на публике с четырехмесячным сыном Арчи, который предыдущие два дня находился под присмотром няни.
Герцог и герцогиня Сассекские решили дать наследнику престола время адаптироваться после тяжелого перелета. Уже на встрече с архиепископом англиканской церкви в ЮАР, известным борцом с апартеидом и лауреатом Нобелевской премии мира 1984 года Десмондом Туту, публике показали лицо принца Арчи.
Стоит отметить, что это стало лишь второй возможностью хорошо разглядеть малыша, которая представилась общественности. До того малыша можно было увидеть лишь во время первого выхода новоиспеченных родителей к журналистам, состоявшегося сразу после родов герцогини.