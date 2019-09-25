25.09 19:15 MIGnews.com

Меган Маркл показала лицо наследника британского престола

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На третий день официального визита британской королевской семьи в ЮАР Меган Маркл и принц Гарри появились на публике с четырехмесячным сыном Арчи, который предыдущие два дня находился под присмотром няни.Герцог и герцогиня Сассекские решили дать наследнику престола время адаптироваться после тяжелого перелета. Уже на встрече с архиепископом англиканской церкви в ЮАР, известным борцом с апартеидом и лауреатом Нобелевской премии мира 1984 года Десмондом Туту, публике показали лицо принца Арчи.Кроме того, на странице королевской семьи в социальной сети Instagram появилось видео, на котором супруги куда-то идут с сыном, издающим на руках у Маркл забавные звуки в ответ на сюсюканье родителей.Стоит отметить, что это стало лишь второй возможностью хорошо разглядеть малыша, которая представилась общественности. До того малыша можно было увидеть лишь во время первого выхода новоиспеченных родителей к журналистам, состоявшегося сразу после родов герцогини.