25.09 20:10 MIGnews.com

Эмили Ратаковски сходила за покупками в нижнем белье

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Откровенная фотография американской супермодели и актрисы Эмили Ратаковски вызвала в социальных сетях настоящий фурор.Девушка опубликовала в социальной сети Instagram снимок из магазина, на котором она запечатлена в полупрозрачном нижнем белье среди полок с продуктами."Так или иначе, я никогда не публиковала этот кадр в белье из линии inamoratawoman! Ребята, хотите увидеть больше таких кружевных сетов? Скажи мне, что хотите, и мы сделаем это для вас", – прокомментировала снимок сама Ратаковски.Стоит отметить, что публикация с откровенным фото вызвала ажиотаж в Сети и собрала больше 1,5 млн отметок «нравится». Поклонники в комментариях засыпали модель комплиментами.