Эмили Ратаковски сходила за покупками в нижнем белье
Откровенная фотография американской супермодели и актрисы Эмили Ратаковски вызвала в социальных сетях настоящий фурор.
Девушка опубликовала в социальной сети Instagram снимок из магазина, на котором она запечатлена в полупрозрачном нижнем белье среди полок с продуктами.
"Так или иначе, я никогда не публиковала этот кадр в белье из линии inamoratawoman! Ребята, хотите увидеть больше таких кружевных сетов? Скажи мне, что хотите, и мы сделаем это для вас", – прокомментировала снимок сама Ратаковски.