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Тунберг получила 1 млн крон 25.09 23:12   MIGnews.com

Тунберг получила 1 млн крон

Шведская 16-летняя экологическая активистка Грета Тунберг получила премию Right Livehood Award одноименного шведского фонда, которую также называют альтернативной Нобелевской премией.

Другими лауреатами престижной премии стали китайская защитница прав женщин Хо Цзянмей, защитница прав человека в Западной Сахаре Аминату Хайдар и Дави Копенава, который выступает за права коренных народов Бразилии.

Каждый из лауреатов получит денежное вознаграждение в размере одного миллиона шведских крон (103 тысячи долларов), пишет Reuters.

Альтернативная Нобелевская премия учреждена в 1980 году. Ее наградной фонд пополняется за счет добровольных пожертвований. Премию присуждают за защиту прав человека, защиту окружающей среды и мира. Премия фонда Right Livelihood Award Foundation вручается ежегодно четырем людям либо организациям, которых, по мнению основателя фонда шведско-немецкого мецената Якоба фон Икскюля, проигнорировали во время вручения традиционной Нобелевской премии.


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