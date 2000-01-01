25.09 22:44 MIGnews.com
Ralph Lauren удивил модников экологичными поло из бутылок
Американский бренд Ralph Lauren выпустил коллекцию своих культовых поло, полностью изготовленных из переработанного пластика, сообщили на сайте бренда.
В настоящее время фирма планирует сделать свое производство более экологичным.
Бренд выпустил линейку своих культовых рубашек поло, полностью изготовленных из переработанных пластиковых бутылок и окрашенных безводным способом. Линейка получила название The Earth Polo.
На создание одного такого поло требуется более десятка пластиковых бутылок, отмечено в сообщении
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Пластиковые отходы обрабатываются по специальной технологии, которая позволяет превратить бутылки в высококачественную пряжу и, в конечном итоге, ткань.
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