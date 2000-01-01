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Ralph Lauren удивил модников экологичными поло из бутылок 25.09 22:44   MIGnews.com

Ralph Lauren удивил модников экологичными поло из бутылок

Американский бренд Ralph Lauren выпустил коллекцию своих культовых поло, полностью изготовленных из переработанного пластика, сообщили на сайте бренда.

В настоящее время фирма планирует сделать свое производство более экологичным.

Бренд выпустил линейку своих культовых рубашек поло, полностью изготовленных из переработанных пластиковых бутылок и окрашенных безводным способом. Линейка получила название The Earth Polo.

На создание одного такого поло требуется более десятка пластиковых бутылок, отмечено в сообщении.

Пластиковые отходы обрабатываются по специальной технологии, которая позволяет превратить бутылки в высококачественную пряжу и, в конечном итоге, ткань.


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