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Иванка Трамп оставляет бизнес - Белый дом важнее 25.07 07:58   MIGnews.com

Иванка Трамп оставляет бизнес - Белый дом важнее

Дочь американского лидера, а также его советница Иванка Трамп решила закрыть свой бренд. Она хочет сконцентрироваться на работе в Белом доме. Тем не менее, она не исключает возвращение в бизнес в будущем.

По ее словам, после 17 месяцев в Вашингтоне она решила сосредоточиться на работе, которую она делает. Fashionista пишет, что ее цель - избежать возможных конфликтов интересов во время службы в Белом доме, хотя ее роль старшего советника в Белом доме, в значительной степени не нужна, т.к. является беспрецедентной формой непотизма.

Иванка начала бизнес, связанный с продажей линии женской одежды и аксессуаров в 2014 году.

В июне 2017 года ее вызвали в суд по делу о плагиате дизайна обуви.

Иванка за три месяца зарегистрировала в Китае более 10 новых ТМ для своего бренда, что в очередной раз поднимает вопрос о возможности наличия конфликта личных и политических интересов.
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