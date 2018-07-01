Иванка Трамп оставляет бизнес - Белый дом важнее

Дочь американского лидера, а также его советница Иванка Трамп решила закрыть свой бренд. Она хочет сконцентрироваться на работе в Белом доме. Тем не менее, она не исключает возвращение в бизнес в будущем.
По ее словам, после 17 месяцев в Вашингтоне она решила сосредоточиться на работе, которую она делает. Fashionista пишет, что ее цель - избежать возможных конфликтов интересов во время службы в Белом доме, хотя ее роль старшего советника в Белом доме, в значительной степени не нужна, т.к. является беспрецедентной формой непотизма.
Иванка начала бизнес, связанный с продажей линии женской одежды и аксессуаров в 2014 году.
В июне 2017 года ее вызвали в суд по делу о плагиате дизайна обуви.