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Достали: Королевский гвардеец пнул иностранку за селфи | Фото: William Warby/Flickr26.07 02:06   MIGnews.com

Достали: Королевский гвардеец пнул иностранку за селфи

Благодаря туристам и их любви к фото, королевские гвардейцы стали таким же символом Великобритании, как Биг-Бен и колесо обозрения "Лондонский глаз".

Однако недавно обнародованное видео показывает, что "селфиманы" могут вывести из себя кого угодно и даже непоколебимую стражу британского монарха.

Как видно на ролике, гвардеец довольно грубо толкнул, оказавшуюся у него на пути туристку, которая делала селфи, зайдя за ограждение для туристов.

Толчок был такой сильный, что женщина еле удержала равновесие.

Как известно, гвардейцам на посту запрещено разговаривать. Свое недовольство туристами они обычно выражают иначе – криком или поднятием винтовки.


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