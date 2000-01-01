Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Американскую поп-звезду увезли с передозировкой | Фото: Focka/Flickr26.07 01:32   MIGnews.com

Американскую поп-звезду увезли с передозировкой

У ранее боровшейся с кокаиновой зависимостью американской певицы Деми Ловато снова проблемы – "скорая помощь" Лос-Анджелеса увезла ее с признаками передозировки опиодами.

Как сообщает сайт TMZ, в настоящее время она находится в стабильном состоянии – после введения препарата налоксона, который применяют при передозировке героином и другими опиодами, Ловато пришла в себя.

При этом источники портала утверждают, что непосредственно героин звезда не употребляла. Какие именно наркотики она принимала, сама она не признается.

"Деми в сознании, ее состояние стабильно, рядом с ней находятся ее близкие", - отметили представители певицы.

Как известно, в ее квартире не нашли запрещенные препараты.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:06
Достали: Королевский гвардеец пнул иностранку за селфи  
00:20
Мужчина купил билет и выиграл $522 млн
23:27
Сирены воздушной тревоги в Шар ха Негев
23:18
Мышелову МИД Британии надоели мыши
23:15
Офицер ЦАХАЛа получил серьезное ранение
22:22
Ребенку, родившемуся в фастфуде, предложили работу  
22:01
ЦАХАЛ уничтожил 7 объектов ХАМАСа
21:50
Израиль атаковал позиции ХАМАСа с воздуха
21:45
Приостановлены поиски снарядов, прилетевших из Сирии
21:37
ЦАХАЛ нанес удар по сирийским Голанским высотам
21:31
Палестинцы выпустили шесть ракет
21:20
Сирены ракетной тревоги на границе с Газой
21:17
Видео: эвакуация раненого солдата ЦАХАЛа
21:08
Эскалация в Газе: срочное совещание Либермана и Айзенкота
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus