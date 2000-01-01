26.07 01:32 MIGnews.com

Американскую поп-звезду увезли с передозировкой

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У ранее боровшейся с кокаиновой зависимостью американской певицы Деми Ловато снова проблемы – "скорая помощь" Лос-Анджелеса увезла ее с признаками передозировки опиодами.Как сообщает сайт TMZ, в настоящее время она находится в стабильном состоянии – после введения препарата налоксона, который применяют при передозировке героином и другими опиодами, Ловато пришла в себя.При этом источники портала утверждают, что непосредственно героин звезда не употребляла. Какие именно наркотики она принимала, сама она не признается."Деми в сознании, ее состояние стабильно, рядом с ней находятся ее близкие", - отметили представители певицы.Как известно, в ее квартире не нашли запрещенные препараты.