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Родившемуся ребенку в Chick-fil-A, предложили работу 25.07 22:22   MIGnews.com

Ребенку, родившемуся в фастфуде, предложили работу

Довольно неожиданный случай произошел с молодой парой. Роберт и Фэлон отправились в больницу, но заехали в популярный ресторан быстрого питания Chick-fil-A, чтобы оставить двух своих дочерей с друзьями.

В то время как отец с детьми разговаривали с друзьями, его супруга отлучилась в уборную, она не подозревала, что она там родит ребенка.

Когда Роберт вернулся от друзей, менеджер сообщил ему что слышал крики из уборной и позвонил в 911, поскольку понял, что женщине нужна помощь, пишет USmagazine.

Вернувшемуся мужу пришлось принимать роды до приезда скорой помощи. В честь такого события сеть ресторанов быстрого питания Chick-fil-A предоставила новорожденной пожизненный абонемент на бесплатную еду и гарантированную работу, когда ей исполнится 14 лет.


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