Ребенку, родившемуся в фастфуде, предложили работу
Довольно неожиданный случай произошел с молодой парой. Роберт и Фэлон отправились в больницу, но заехали в популярный ресторан быстрого питания Chick-fil-A, чтобы оставить двух своих дочерей с друзьями.
В то время как отец с детьми разговаривали с друзьями, его супруга отлучилась в уборную, она не подозревала, что она там родит ребенка.
Когда Роберт вернулся от друзей, менеджер сообщил ему что слышал крики из уборной и позвонил в 911, поскольку понял, что женщине нужна помощь, пишет USmagazine.
Вернувшемуся мужу пришлось принимать роды до приезда скорой помощи. В честь такого события сеть ресторанов быстрого питания Chick-fil-A предоставила новорожденной пожизненный абонемент на бесплатную еду и гарантированную работу, когда ей исполнится 14 лет.