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Подробности из первых уст - Роули об отравлении Новичком 25.07 15:10   MIGnews.com

Подробности из первых уст - Роули об отравлении Новичком

Пострадавший от Новичка 45-летний британец Чарли Роули в интервью ITV рассказал о своем самочувствии. Он говорит, что Стерджесс брызнула себе на запястье из флакона духов с ядом, а через 15 минут у нее заболела голова, после попросила таблетку от боли.

В то время, Роули искал таблетку, Стерджесс сказала, что чувствует себя необычно и ей нужно полежать в ванной – она лежала одетой, когда Роули зашел глянуть как еесостояние, оно было плохим.

Затем и Роули стало плохо. Запечатанную и новую упаковку с флаконом духов Чарли нашел и оставил дома. По его словам, немного масляной жидкости, не пахнувшей как духи, попало ему на руки в тот момент, когда он вставлял распылитель во флакон. Жидкость он смыл.

Британец не помнит, как ему стало плохо. Но друзья говорят, что Роули начал спотыкаться, а изо рта пошла пена: "Когда я пришел в себя, полиция анализировала содержимое бутылки. Я был в полном шоке, когда они сказали мне, что это Новичок. Упаковка выглядела недешевой, но, к сожалению, этот флакон оказался плохой находкой".


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