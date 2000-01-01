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Опрос: Арабы становятся все менее религиозными | Фото:26.06 05:17   MIGnews.com

Опрос: Арабы становятся все менее религиозными

Всесторонний опрос общественного мнения, проведенный по разным арабским государствам, показывает, что все больше арабов становятся менее религиозными.

Об этом сообщает новостная служба "Би-би-си", передает The Times of Israel.

Одним из ключевых выводов об отношении к широкому кругу вопросов стало увеличение на пять процентов по сравнению с предыдущим опросом в 2013 году числа людей в арабском мире, которые считают себя "нерелигиозными".

Из 13% арабских государств 420 миллионов человек не являются религиозными, самая большая группа - молодежь в возрасте до 30 лет, 18% из которых считают себя нерелигиозными, говорится в отчете.

"Крайне важно, чтобы мы могли действовать на месте и улавливать общественные настроения", - сказал профессор Амани Джамал, один из директоров проекта "Арабский барометр" в Принстонском университете, который проводил опрос для "Би-би-си" .

Согласно исследованию, практически во всех арабских странах, кроме Алжира, больше 50% респондентов готовы видеть женщин своими политическими лидерами, например, премьер-министром или президентом.

Более 25 000 человек были опрошены для опроса "Арабским Барометром", исследовательской группой, которая отслеживает общественные настроения в арабском мире. Арабское подразделение BBC News Arabic заказало исследование, которое проводилось в 10 арабских странах и на палестинских территориях в период с конца 2018 года по весну 2019 года.

В исследование были включены крупнейшие арабские страны, но в нем не было Саудовской Аравии, население которой в 2017 году составляло 33 миллиона человек и занимает шестое место в Лиге арабских государств после Египта (97 миллионов), Алжира (41 миллион), Судана (40 миллионов), Ирака (38 миллионов). ) Марокко (35 миллионов).


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