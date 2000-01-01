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Фильм о Бонде: в женской душевой обнаружена скрытая камера | Фото:26.06 03:17   MIGnews.com

Фильм о Бонде: в женской душевой обнаружена скрытая камера

Недавно на съемках новой части серии фильмов об агенте 007 в британской киностудии Pinewood неизвестный мужчина установил скрытые камеры в женской душевой.

Об этом во вторник, 25 июня пишет Heroic Hollywood.

По данным источников, на прошлой недели полиция Темз-Вэлли задержала 49-летнего Питера Хартли, которого обвиняют в незаконном слежении и сексуальных правонарушениях.

Правоохранители рассказали, что злоумышленник установил скрытые камеры для подглядывания за женщинами в студии на Ивер-Хите, Бакингемшир.

Однако на данный момент, остается неясным, связан Хартли с фильмом, и является ли он сотрудником студии.

"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу", - говорится в заявлении продюсеров фильма. - "Мы сообщили об инциденте в полицию и поддерживаем расследование".


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