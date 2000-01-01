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Нигерийский экзорцист собрал тысячи людей в Израиле. Видео 25.06 18:24   MIGnews.com

Нигерийский экзорцист собрал тысячи людей в Израиле. Видео

“Отец Иисуса, Иосиф, и его мать, Мария, пришли отсюда. Какое благословение. Нет лучшего места, откуда Иисус мог бы прийти. Это был Божий замысел!”, – сказал Иешуа, когда толпа собралась на стадионе на Хар Кедумим (Горе Свержения).

Когда самопровозглашенный проповедник спустился со сцены, чтобы благословить присутствующих, положив руку им на голову, несколько человек объявили, что исцелились от болезней или слабости. Помощники пророка были готовы поймать тех, кто упал в обморок от волнения.



Минерва Ресендиз из Мексики заявила, что приехала на двухдневное собрание, чтобы увидеть Иешуа. ”Мне бы хотелось, чтобы все люди смогли увидеть чудо через Иисуса Христа”, – говорит 40-летняя Ресендиз. Другие паломники прибыли из Китая, России, стран Африки и Южной Америки.

Иеуша Навин основал и возглавил евангельское служение под названием Синагога, Церковь Всех Наций. Сотрудники его христианской телевизионной сети Emmanuel TV утверждают, что это самый популярный канал на YouTube, на который подписано более миллиона человек.


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