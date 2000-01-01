25.06 20:02 MIGnews.com

Израильтяне смогут купить Nintendo в Тель-Авиве

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В понедельник в Тель-авиве в Дизенгоф-центре открылся официальный магазин Nintendo (японская компания, выпускающая игровые консоли и видеоигры).Это второй в мире магазин Nintendo. Первый открылся в Нью-Йорке, в Рокфеллеровском центре, 14 лет назад. Открытие третьего официального магазина планируется в Токио осенью.По сообщению израильского GeekTime, продукция Nintendo появилась на израильском рынке недавно. До марта израильтянам приходилось приобретать приставки и игры за границей.