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В мечети Грозного прошла праздничная молитва 25.05 11:50   MIGnews.com

Болеющий коронавирусом Кадыров о молитве в мечети Грозного

Намаз на Ураза-байрам- праздник окончания поста - прошел 24 мая в центральной мечети Грозного "Сердце Чечни" имени Ахмата-Хаджи Кадырова с соблюдением всех мер против Covid-19, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В проведении праздничной молитвы были задействованы волонтеры и врачи, которые проводили дезинфекцию и измеряли температуру, следили за наличием масок и соблюдением социальной дистанции.

Кадыров отметил, что учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, в ЧР отменены крупные религиозные мероприятия.

После намаза собравшиеся совершили дуа, "прося Всевышнего защитить от пандемии коронавируса", добавил он.


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