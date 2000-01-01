25.05 11:50 MIGnews.com

Болеющий коронавирусом Кадыров о молитве в мечети Грозного

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Намаз на Ураза-байрам- праздник окончания поста - прошел 24 мая в центральной мечети Грозного "Сердце Чечни" имени Ахмата-Хаджи Кадырова с соблюдением всех мер против Covid-19, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.В проведении праздничной молитвы были задействованы волонтеры и врачи, которые проводили дезинфекцию и измеряли температуру, следили за наличием масок и соблюдением социальной дистанции.Кадыров отметил, что учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, в ЧР отменены крупные религиозные мероприятия.После намаза собравшиеся совершили дуа, "прося Всевышнего защитить от пандемии коронавируса", добавил он.