В Британии археологи нашли уникальный 2300-летний щит

По мнению ученых, щит под названием Эндерби, который является единственным в своем роде в Европе, был сделан кельтами из коры ольхи, ивы, тополя или орешника.
Исследователи отмечают, что внешняя сторона находки, изготовленной между 395 и 255 годами до нашей эры, была окрашена в красный цвет и украшена рисунком, напоминающим поле для игры в шахматы.
При ширине 37 сантиметров, длина щита составляла 67 сантиметров.
Артефакт нашли в яме на лугу, который когда-то был дном неглубокого болота. Специалисты уверены, что щит сохранился до наших дней благодаря отсутствию кислорода в болотной трясине, которая законсервировала его.
"Это поистине удивительный артефакт, - поделился Майкл Бэмфорт из Департамента археологии Йоркского университета. - Мы знаем, что кора широко использовалась, хотя археологи крайне редко находят изделия из нее. Но мы не предполагали, что кора может быть достаточно крепкой, чтобы использовать ее для защиты от копий и мечей. Поэтому и задались вопросом: возможно, щит был изготовлен для церемониального использования?".