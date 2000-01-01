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В Британии археологи нашли уникальный 2300-летний щит | Фото:26.05 06:18   MIGnews.com

В Британии археологи нашли уникальный 2300-летний щит

Археологи из Йоркского университета обнаружили неподалеку от британского города Лестера уникальный 2300-летний щит, сделанный из легкой, и довольно тонкой коры дерева.

Об этом в субботу, 25 мая сообщает Ancient Origins.

По мнению ученых, щит под названием Эндерби, который является единственным в своем роде в Европе, был сделан кельтами из коры ольхи, ивы, тополя или орешника.

Исследователи отмечают, что внешняя сторона находки, изготовленной между 395 и 255 годами до нашей эры, была окрашена в красный цвет и украшена рисунком, напоминающим поле для игры в шахматы.

При ширине 37 сантиметров, длина щита составляла 67 сантиметров.

Артефакт нашли в яме на лугу, который когда-то был дном неглубокого болота. Специалисты уверены, что щит сохранился до наших дней благодаря отсутствию кислорода в болотной трясине, которая законсервировала его.

"Это поистине удивительный артефакт, - поделился Майкл Бэмфорт из Департамента археологии Йоркского университета. - Мы знаем, что кора широко использовалась, хотя археологи крайне редко находят изделия из нее. Но мы не предполагали, что кора может быть достаточно крепкой, чтобы использовать ее для защиты от копий и мечей. Поэтому и задались вопросом: возможно, щит был изготовлен для церемониального использования?".


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