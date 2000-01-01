25.05 08:35 MIGnews.com

Путин приложился к мощам Николая Чудотворца

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Президент Владимир Путин накануне вечером приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя в Москве.Перед этим глава государства поздравил с именинами патриарха Московского и всея Руси Кирилла, подарив ему книгу "Житие Николая Угодника", изданную в XIX веке.После поздравления патриарха Московского и всея Руси Кирилла с тезоименитством глава государства посетил в храм Христа Спасителя, где размещен ковчег с мощами святого.С 22 мая по 12 июля в храме Христа Спасителя открыт доступ к мощам одного из самых почитаемых в России святых – Николая Чудотворца. Впервые почти за тысячу лет их вывезли из итальянского города Бари. Об этом лично договорились еще в 2016 году патриарх Кирилл и папа Римский Франциск.С 13 июля святыню перевезут в Санкт-Петербург, где поклонение реликвии продолжится почти до конца месяца – 28 июля.