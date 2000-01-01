26.05 03:02 MIGnews.com

Трамп уступил Макрону в "схватке рукопожатий". Видео

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Известный своим крепким рукопожатием президент США Дональд Трамп, из-за которого неоднократно попадал в курьезные ситуации, похоже, столкнулся с равным "соперником". Как пишет Reuters, республиканец проиграл своему французскому Эмманюэлю Макрону во время их первой встречи, которая состоялась 25 мая в Брюсселе.На снимках, опубликованных с рабочей встречи политиков, видно, что Трамп и Макрон сжали друг другу руки настолько крепко, что у обоих побелели костяшки пальцев. Победителем из этой "схватки" вышел француз: на записи видно, что Трамп сдался и расслабил руку первым, отмечает автор статьи.Успех Макрона автор ставит в пример для канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в ходе своего визита в Вашингтон так и не обменялась рукопожатием с Трампом перед прессой.