26.05 00:22 MIGnews.com

В Ирландии открылась вакансия "обнимателя" котов

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В одной из ветеринарных клиник Дублина (Ирландия) открылась вакансия обнимателя котов, попавших туда на лечение. Объявление появилось на сайте учреждения.Лечебница Just Cat ищет человека, который обожает кошек, способен накормить бездомное животное и испытывает наслаждение от ухода за питомцами. В учреждении работают лишь с кошками. У кандидата на работу должны быть нежные руки, мягкий голос, способность успокоить взволнованного пациента и различать оттенки мяуканья.Также Just Cat указала, что желающим необходима соответствующая квалификация, предположительно ветеринарное образование, сообщает Lenta ru.