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В Ирландии открылась вакансия `обнимателя` котов | Фото: Thinkstock26.05 00:22   MIGnews.com

В Ирландии открылась вакансия "обнимателя" котов

В одной из ветеринарных клиник Дублина (Ирландия) открылась вакансия обнимателя котов, попавших туда на лечение. Объявление появилось на сайте учреждения.

Лечебница Just Cat ищет человека, который обожает кошек, способен накормить бездомное животное и испытывает наслаждение от ухода за питомцами. В учреждении работают лишь с кошками. У кандидата на работу должны быть нежные руки, мягкий голос, способность успокоить взволнованного пациента и различать оттенки мяуканья.

Также Just Cat указала, что желающим необходима соответствующая квалификация, предположительно ветеринарное образование, сообщает Lenta ru.
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