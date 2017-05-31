25.05 07:39 MIGnews.com

Морские и мясные деликатесы с особыми скидками в Канкун!

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Крупнейший импортер морских деликатесов, натуральной черной и красной икры, рыбы и отменной мясной продукции - компания "Канкун" - приглашает вас в филиалы в городах Ашдод и Модиин.Наш бар-ресторан – это роскошное меню эксклюзивных блюд и закусок из морепродуктов и свежего мяса, ассортимент бочкового пива, элитный алкоголь – и все это по самым приятным ценам. Посетив наш фирменный бар-ресторан в Ашдоде вы сможете насладиться великолепным вкусом различных деликатесов и получить удовольствие от разнообразия популярных и экзотических продуктов высокого качества, многие из которых можно найти только у нас.С воскресенья по четверг, вы можете насладиться вкусным бизнес-ланчем, приготовленном на месте, в нашем баре-ресторане Cancun или взять с собой!ВСЕГО 35 ШЕК ЗА ПОРЦИЮ в баре или 29 ШЕК ЗА ПОРЦИЮ на вынос (take away)!- вкуснейшие жареные кальмары 150 г + чипс 150 г- нежнейшие жареные креветки 150 г + чипс 150 гВСЕГО 49 ШЕК ЗА ПОРЦИЮ в баре!- сочный и ароматный гамбургер антрекот 250 г + чипс + бокал 330 мл бочкового пива Tuborg / CarlsbergВ нашем филиале баре-ресторане Cancun, вы всегда можете не только купить любимые продукты, но и насладиться лучшими блюдами и деликатесами, приготовленными по вашему вкусу!Как обычно, накануне выходных каждую неделю "Канкун" представляет богатый ассортимент деликатесов с особыми weekend-скидками:куриные окорочка - 100 шек за 7 кг;печень куриная - 36 шек за 3 кг;портерхаус стейк - 99 шек за 1 кг;синта телячья - 99 шек за 1 кг;свежая телячья лопатка (номер 4) - 49 шек за 1 кг;свежая телячья лопатка (номер 5 «цли катеф») - 59 шек за 1 кг;фальш филе (номер 6) - 59 шек за 1 кг;локус - 74 шек за 1 кг.И множество других скидок!Приходите в гости и выбирайте отменные деликатесы для вашего стола: осетрина, красная икра, черная икра, лосось, тунец, треска, морепродукты, креветки всех видов и размеров, кальмары, крабовые палочки и крабовое мясо, устрицы, гребешки, крабы, мидии.Мясо, представленное в магазинах «Канкун», получено от выращенного специально для фабрики «Канкун» скота: коров, телят, баранов и ягнят. Разделка и расфасовка туш производится непосредственно на фабрике, откуда свежее мясо поставляется в лучшие рестораны, на мясные прилавки различных израильских сетей и витрины собственных магазинов. Мясо от «Канкун» - это экологически чистый продукт, без консервантов и химической обработки, не подверженный глубокой заморозке. Филейные части расфасованы в вакуумные упаковки для максимального сохранения свежести. Таким образом, ассортимент мясной продукции, предложенный покупателю в магазинах «Канкун», отвечает самым высоким требованиям качества.Адреса магазинов Канкун:Ашдод, ул. ха-Орагим, 19, телефон: 08-6677699Модиин, шд. Ха-Микцоот, 18 (Ишпро центр), телефон: 072-2156960В обоих магазинах к услугам покупателей работает удобная парковка.ОТКРЫТО В СУББОТУ!Часы работы: вс - 9:00-18:00, пн-чт 9:00-20:00. пт - 8:00-15:00, сб - 8:30-18:00.Русскоязычная страница Канкун в Фейсбук – присоединяйтесь и узнавайте обо всех новинках и скидках первыми!* цены действительны только для членов клуба - до 31.05.2017 или до окончания запаса. Вступление в клуб бесплатно!https://www.youtube.com/watch?v=1v--8cdZuxE&feature=youtu.be