25.05 23:34 MIGnews.com

Роналду грозит срок и штраф в €8 млн за уход от налогов

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Футболисту мадридского клуба "Реал" Криштиану Роналду грозит взыскание 8 миллионов евро неуплаченных налогов и 12 месяцев тюрьмы за уклонение от их уплаты, сообщают испанские СМИ.В частности, как пишет Еlespanol, налоговые органы завершили проверку в отношении спортсмена. Они считают доказанным, что в период между 2011 и 2013 годами он не уплатил в казну восемь миллионов евро с доходов по имиджевым правам.На данный момент налоговые инспекторы расходятся в вопросе о том, стоит ли привлечь Роналду к уголовной или административной ответственности. Окончательно решение примет прокуратура Мадрида по экономическим преступлениям. Если надзорный орган сочтет мошенничество доказанным, футболисту грозит по четыре месяца тюрьмы за каждый фискальный год (2011, 2012 и 2013). При административной ответственности игроку грозит только штраф и взыскание неуплаченной ранее суммы.Расследования в отношении Роналду начались в 2015 году. Его подозревали в сокрытии налогов на общую сумму 150 миллионов евро.В публикации отмечается, что даже если футболиста приговорят к тюремному сроку, он, скорее всего, будет условным, поскольку по испанским правовым традициям, осужденные за ненасильственные преступления на срок меньше двух лет, как правило, не отбывают наказание в заключении.