25.04 10:05 MIGnews.com

Цвика Пик жив, но перенес инсульт

אחרי גל השמועות: שיפור במצבו של צביקה פיק • @DorGlick מדווח מווינה >> https://t.co/OIYLhNZ2z3 pic.twitter.com/Lwqf9qFz3j — חדשות עשר (@news10) April 24, 2018

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, звезда израильской поп-музыки, 68-летний Цвика Пик, перенес инсульт во время полета неделю назад из Лондона в Тель-Авив. Об этом свидетельствует затруднения в речи певца.Цвика Пик должен был выступить на концерте, посвященном 70-летию Независимости Израиля.На борту самолета, к счастью, оказался доктор, и экипаж принял решение о приземлении в Вене. Певца отвезли в больницу в Вене. На следующий день в Вену прибыли супруга Пика, Шира, и его дочери - Шарона и Даниэль.На протяжении недели не поступало никакой информации о состоянии Пика, что привело к распространению слухов о его смерти. Семья, однако, заявила, что его состояние улучшилось и он в ближайшие дни будет перевезен в Израиль.