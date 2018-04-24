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Цвика Пик перенес инсульт 25.04 10:05   MIGnews.com

Цвика Пик жив, но перенес инсульт

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, звезда израильской поп-музыки, 68-летний Цвика Пик, перенес инсульт во время полета неделю назад из Лондона в Тель-Авив. Об этом свидетельствует затруднения в речи певца.





Цвика Пик должен был выступить на концерте, посвященном 70-летию Независимости Израиля.

На борту самолета, к счастью, оказался доктор, и экипаж принял решение о приземлении в Вене. Певца отвезли в больницу в Вене. На следующий день в Вену прибыли супруга Пика, Шира, и его дочери - Шарона и Даниэль.

На протяжении недели не поступало никакой информации о состоянии Пика, что привело к распространению слухов о его смерти. Семья, однако, заявила, что его состояние улучшилось и он в ближайшие дни будет перевезен в Израиль.
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