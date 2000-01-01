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Возле саудовской столицы появится город развлечений | Фото:25.04 22:27   MIGnews.com

Возле саудовской столицы появится город развлечений

Саудовский король вчера принял участие в торжественной церемонии начала реализации проекта по строительству города развлечений, который уже вскоре появится неподалеку от Эр-Рияда.

Об этом в среду, 25 апреля сообщает The Times of Israel.

По словам чиновников, площадь города развлечений должна составить 334 квадратных километра.

Уточняется, что на его территории планируют создать множественные тематические парки, которые смогут составить конкуренцию всемирно известным паркам компании Walt Disney.

В заявлении правительства также говорится, что в новом парке должны появиться объекты для профессионального мотоспорта и большая зона для проведения сафари.

"Этот город станет важным культурным центром. Будущие поколения будут проводить здесь свое свободное время, общаться и знакомиться с достижениями культуры", - подчеркнул инициатор проекта, заместитель наследного принца Мухаммад бин Салман.

Общая сумма реализации этого грандиозного проекта не озвучивается.

Строительство города развлечений, который должен ежегодно привлекать огромное количество туристов со всего мира, рассматривают как новый источник стабильного заработка.

Отметим, что "Город развлечений" - это часть реализации так называемого "Видения 2030" - стратегии развития королевства на ближайшие полтора десятилетия, главной целью которой является отказ от нефти как главного источника доходов страны.
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