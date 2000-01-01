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Созданы кроссовки с подошвой из жвачки 26.04 06:13   MIGnews.com

Созданы кроссовки с подошвой из жвачки

Как выяснилось, переработанная жевательная резинка является отличным материалом для изготовления подошв для кроссовок. Такое новшество придумали в Амстердаме.

Новая спортивная обувь поступит в продажу уже в июне и будет стоить 190 евро.

Затея при этом в духе устойчивой, или бережливой экономики: жвачку разработчики кроссовок собрали с городских улиц, пишет TheVerge.

Синтетический каучук, полученный из жвачки, поставляется на производство в виде гранул, переплавляемых в подошву. На одну пару требуется около 250 г жевательной резинки. Верхняя часть обуви кожаная.
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