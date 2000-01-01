26.04 03:17 MIGnews.com

Видео: женщина подставила подножку ребенку в кафе

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Беременная женщина подставила подножку маленькому мальчику из-за пролитого супа. Инцидент произошел в одном из кафе в Китае.Также в соцсетях появилось видео с места происшествия. Мальчик, забежав в кафе, задел занавески из пластика. Они ударили женщину, которая обедала рядом.Разгневанная посетительница, решила проучить ребенка и не придумала ничего лучше, кроме как поставить подножку четырехлетнему мальчику.Ребенок упал и ударился головой. В итоге мальчик не пострадал.