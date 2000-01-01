Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Видео: женщина подставила подножку ребенку в кафе26.04 03:17   MIGnews.com

Видео: женщина подставила подножку ребенку в кафе

Беременная женщина подставила подножку маленькому мальчику из-за пролитого супа. Инцидент произошел в одном из кафе в Китае.

Также в соцсетях появилось видео с места происшествия. Мальчик, забежав в кафе, задел занавески из пластика. Они ударили женщину, которая обедала рядом.



Разгневанная посетительница, решила проучить ребенка и не придумала ничего лучше, кроме как поставить подножку четырехлетнему мальчику.

Ребенок упал и ударился головой. В итоге мальчик не пострадал.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:25
Посол РФ: Россия всегда учитывает интересы Израиля
00:42
Нетаниягу встретил израильских победителей-роботехников
23:27
Рождение британского принца отметили пушечным залпом
22:27
Возле саудовской столицы появится город развлечений
21:49
ОЗХО получила новые образцы из города Дума для анализов
21:35
США нарушили все дипконвеции проникновением в Сиэтле
20:53
Венгрия получила новое правительство Орбана
20:44
Израиль: жертвой сильных ливней стал 17-летний подросток
20:38
Убийце шведской журналистки вынесли приговор
20:11
Нетаниягу встретился с семьей Менгисту
19:51
Фридман будет использовать только топоним Иудея и Самария
19:44
Япония и Южная Корея повздорили из-за мусса
19:05
На создателя Новичка наехало авто, водитель денег предложил
18:53
РФ отправит С-300 в Сирию. Чем это грозит Израилю?
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus