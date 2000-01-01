Свое жилье - актуальный вопрос для 6 из 10 киевлян. Когда есть спрос - есть предложение. Строительный бум продолжается, но существуют по-настоящему уникальные варианты жилой недвижимости?
«Lalaland» - концептуальный активный жилой микрорайон, который будет занимать 37 гектаров! Закрытая территория жилой застройки имеет отличную внутреннюю и внешнюю инфраструктуру, собственную эксплуатационную компанию и парковую зону площадью 10 га, а это действительно заслуживает внимания. Проект ЖК «Lalaland» - это:
45 домов
2 садика, школа и гимназия
18 спортивных площадок
16 детских площадок
22 лаунж-зоны
Километровая дорожка для велосипедистов.
Паркинги на 1850 мест.
Уникальность ЖК «Lalaland» в его преимуществах:
• Хорошо развитая социальная инфраструктура объектов.
В непосредственной близости находятся: большой торгово-развлекательный центр Lavina Mall, а также гипермаркеты «Ашан» и «Эпицентр», где ежедневно делают покупки десятки тысяч киевлян. Проект предусматривает строительство двух детсадов (каждый на 280 детей), центра творческого развития, школы и гимназии.
• Концепция «Двор без машин».
Современные безопасные парковки для автомобилей будут вынесены за пределы двора. Это залог безопасности всех жителей и, прежде всего, детей. Кроме этого, безопасный отдых в экологической части Святошинского района обеспечивать упорядочены детские площадки и пешеходные дорожки общей протяженностью 3 км.
Удобная транспортная развязка
Каждые 5 минут маршрутные такси и автобус №30 курсируют от станции метро «Академгородок» автобус №14 - от станции метро «Нивки». Добраться до центра города на машине можно примерно за 20 минут, а до знаменитых озер в Пуще-Водице - всего за 10 минут.
• ЖК «Lalaland» находится по адресу ул. Берковецкая, 6 - это часть города, которая граничит с огромным лесным массивом Киева.
Кто строит?
Реализует проект строительная группа «Фундамент» - надежный застройщик, который предлагает жилье по достаточно низким ценам еще на первоначальном этапе строительства.
Опыт застройщика - жилье без "сюрпризов".
Собственная транспортная компания и проектное бюро обеспечивают качественные решения инженерных и архитектурных задач. Это же касается и монтажно-строительных работ, которые проводятся исключительно профессиональной техникой.
За 75 лет строительная группа «Фундамент» подарила киевлянам более 8500000 кв. м. Это более 15% жилого фонда столицы!
Как приобрести жилье, что приносит доход?
Ввод в эксплуатацию первого дома запланировано на 2 квартал 2019 года. То есть вы можете сэкономить, приобретя комфортабельную и прибыльную недвижимость, на начальном этапе. Как оформить предварительный заказ на жилье? Как купить жилье со скидками? Узнавайте в отделе продаж ЖК «Lalaland».