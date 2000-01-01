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Видео: Нетаниягу делает `вилли` 25.04 12:09   MIGnews.com

Видео: Нетаниягу делает "вилли"

4-6 мая Израиль будет принимать одну из самых престижных велогонок мира - Giro D’Italia.

Мероприятие Giro Big Start Israel станет одним из самых блестящих и дорогостоящих событий в спортивной истории Израиля. Движущей силой за ним является канадский миллиардер Сильван Адамс, два года назад переехавший жить в Израиль. В прошлом году посмотрели 840 миллионов зрителей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил израильскую команду и опубликовал в facebook пост с видео, в котором он исполняет трюк. известный как “вилли”. Нетаниягу пишет: “Мировая гонка Giro D’Italia прибыла в Израиль! Я был обязан немного потренироваться с нашей прекрасной командой!”


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