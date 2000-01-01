25.04 23:27 MIGnews.com
Рождение британского принца отметили пушечным залпом
В лондонском Гайд-парке по случаю рождения сына у герцога и герцогини Кембриджских британский эскадрон Королевской конной артиллерии дал салют из артиллерийских орудий времен Первой мировой войны.
Об этом в среду, 25 апреля сообщает ТАСС
.
Уточняется, что всего был произведен 41 залп.
По данным агентства, в тот же день оружейный салют устроили около Тауэра. Там было произведено 62 залпа из орудий Почетного артиллерийского полка.
Отмечается, что посмотреть на салют пришли сотни жителей Лондона и туристов.
Напомним, Кейт Миддлтон родила третьего ребенка 23 апреля
. Помимо новорожденного, в королевской семье двое детей — Джордж и Шарлотта.
Известно, что малыш будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол.
Имя новорожденного принца объявят, по всей видимости, через пару дней. Наиболее вероятными именами для мальчика букмекеры называют Артур и Джеймс.
Сам принц Уильям ранее заявил, что будет настаивать на имени Джек.
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