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25.04 23:27   MIGnews.com

Рождение британского принца отметили пушечным залпом

В лондонском Гайд-парке по случаю рождения сына у герцога и герцогини Кембриджских британский эскадрон Королевской конной артиллерии дал салют из артиллерийских орудий времен Первой мировой войны.

Об этом в среду, 25 апреля сообщает ТАСС.

Уточняется, что всего был произведен 41 залп.

По данным агентства, в тот же день оружейный салют устроили около Тауэра. Там было произведено 62 залпа из орудий Почетного артиллерийского полка.

Отмечается, что посмотреть на салют пришли сотни жителей Лондона и туристов.

Напомним, Кейт Миддлтон родила третьего ребенка 23 апреля. Помимо новорожденного, в королевской семье двое детей — Джордж и Шарлотта.

Известно, что малыш будет носить титул принца Кембриджского и займет пятое место в очереди на британский престол.

Имя новорожденного принца объявят, по всей видимости, через пару дней. Наиболее вероятными именами для мальчика букмекеры называют Артур и Джеймс.

Сам принц Уильям ранее заявил, что будет настаивать на имени Джек.
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