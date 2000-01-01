26.04 00:42 MIGnews.com

Нетаниягу встретил израильских победителей-роботехников

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Премьер-министр Нетаниягу:"Вы чемпионы! Я посетил сейчас удивительное подразделение ЦАХАЛа, где сочетают технологию с профессионализмом. Хочу сказать, что все чудесные вещи и все ценности, о которых здесь сегодня говорили, могут существовать только в случае существования нашей страны.Главное, что технология делает и может сделать - это защитить страну. Ваша основная задача в ближайшие годы - использовать свой огромный талант в первую очередь для защиты государства. У нашей страны прекрасное будущее и нужно обеспечить, чтобы оно действительно наступило, несмотря на некоторые недружественные силы, которые, к сожалению, также разрабатывают технологии. Но наша технология лучше благодаря вам. Итак, первая задача - защищать государство, защищать общество, чтобы каждый мог преуспеть.После того, как добьетесь этого, идите заниматься бизнесом. Предпринимательская жилка - это характерная черта нашего народа, его умение и преимущество, которое меняет наш статус в мире. То, что мы делаем в сфере технологий, меняет положение Израиля в мире. Мы оказываем помощь различным странам и многим нуждающимся во всем мире, во всех областях.Таким образом, есть несколько возможностей: первая – это защита страны, вторая – это экономические и социальные инициативы, третья – быть светочем для народов.Вы чемпионы, и я горжусь вами. Вы молодцы! Так держать!"