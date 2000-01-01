25.04 09:43 MIGnews.com

Музыканты призвали Radiohead отменить концерт в Израиле

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Десятки музыкантов, в том числе и бывший участник Pink Floyd Роджер Уотерс призвали культовую британскую группу Radiohead отменить концерт в Израиле, сообщает AFP.Британцы сообщили еще в феврале о предстоящем концерте в Тель-Авиве, который намечен на 19 июля.В прошлом году легендарная группа отыграла концерты в поддержку прав тибетцев и Amnesty International и борьбы с изменением климата.“С тех пор, как Radiohead начали кампанию в поддержку за свободу тибетцев, мы удивляемся, почему вы отклонили призыв отстаивать права других людей, находившихся под иностранной оккупацией ”, - говорится в письме, призывающему к бойкоту Израиля, направленном участникам группы.“Призывая вас не выступать в Израиле, палестинцы призывают вас сделать один маленький шаг, чтобы оказать давление на Израиль, чтобы правительство прекратило нарушать основные права и международное право”.“Несомненно, если выступать против политики разделения, дискриминации и ненависти – означает выступать против этого повсюду . То, что происходит с палестинцами каждый день также не должно быть незамеченным”, - отмечается в письме.Письмо, кроме Уотерса, также подписали музыкант Элис Купер, писатель Хари Кунзру, вокалист легендарных Sonic Youth Терстон Мур и Ник Сеймур участник австралийской группы Crowded House.Также письмо подписал англиканский архиепископ Кейптаунский, активный борец с апартеидом лауреат Нобелевской премиии Десмод Туту.