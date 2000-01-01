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flickr 25.04 09:43   MIGnews.com

Музыканты призвали Radiohead отменить концерт в Израиле

Десятки музыкантов, в том числе и бывший участник Pink Floyd Роджер Уотерс призвали культовую британскую группу Radiohead отменить концерт в Израиле, сообщает AFP.

Британцы сообщили еще в феврале о предстоящем концерте в Тель-Авиве, который намечен на 19 июля.

В прошлом году легендарная группа отыграла концерты в поддержку прав тибетцев и Amnesty International и борьбы с изменением климата.

“С тех пор, как Radiohead начали кампанию в поддержку за свободу тибетцев, мы удивляемся, почему вы отклонили призыв отстаивать права других людей, находившихся под иностранной оккупацией ”, - говорится в письме, призывающему к бойкоту Израиля, направленном участникам группы.

“Призывая вас не выступать в Израиле, палестинцы призывают вас сделать один маленький шаг, чтобы оказать давление на Израиль, чтобы правительство прекратило нарушать основные права и международное право”.

“Несомненно, если выступать против политики разделения, дискриминации и ненависти – означает выступать против этого повсюду . То, что происходит с палестинцами каждый день также не должно быть незамеченным”, - отмечается в письме.

Письмо, кроме Уотерса, также подписали музыкант Элис Купер, писатель Хари Кунзру, вокалист легендарных Sonic Youth Терстон Мур и Ник Сеймур участник австралийской группы Crowded House.

Также письмо подписал англиканский архиепископ Кейптаунский, активный борец с апартеидом лауреат Нобелевской премиии Десмод Туту.


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