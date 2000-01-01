25.04 20:58 MIGnews.com

В Charlie Hebdo высмеяли Эманнюэля Макрона и его жену

Еженедельник Charlie Hebdo разместил карикатуру на Макрона и его жену: https://t.co/Ohk7D8i1gl pic.twitter.com/rlGeOiKT5c — Комсомольская правда (@kpru) 25 апреля 2017 г.

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Французские карикатуристы из еженедельного сатирического издания Charlie Hebdo не могли обойти стороной тему итогов первого тура президентских выборов, большинство голосов в котором набрал кандидат от партии "Вперед!" экс-министр экономики Эмманюэль Макрон.В частности, в журнале подняли тему в разнице в возрасте между 39-летним Макроном и его 63-летней супругой. Карикатура появилась в разделе "Рисунок дня": на переднем плане Брижит Тронье, за ней – ее супруг и кандидат в президенты на фоне надписи "Макрон – фаворит. Дождь из голосов поддержки". "По-матерински" жена Макрона советует ему: "Надень свою непромокаемую куртку, мой котенок".Как уже сообщалось, с супругой Эмманюэль Макрон познакомился еще в школьные годы – он преподавала ему французский язык и вела драмкружок.