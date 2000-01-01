26.04 04:31 MIGnews.com

Пес не узнал хозяина, похудевшего на 20 килограммов

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С жителем американского города Сэнфорд (штат Северная Каролина) Шейн Годфри случился курьез. Его не узнала собственная собака, когда он вернулся сильно похудевшим после пятинедельного отсутствия.Все это время, Шейн был в больнице, передает WBTV. В медучреждение мужчина попал из-за осложнений, вызванных острой респираторной инфекцией. Годфри даже был при смерти. За время болезни и лечения он потерял более 22 килограммов.Когда американец пришел домой, пес по кличке Вилли сначала облаял его, потом принюхался и, опознав хозяина, напрыгнул на него, буквально сходя с ума от радости."Когда вы потеряли столько веса, что ваша собака должна понюхать вас, чтобы понять, кто вы", — написал Годфри в Facebook, выложив видео с реакцией Вилли.