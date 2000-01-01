29.04 22:28 MIGnews.com

В ЕС с 15 июня отменят роуминг для жителей союза

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Совет ЕС подтвердил переход на бесплатный роуминг для европейских пользователей на территории всего Евросоюза с 15 июня этого года."С 15 июня пользователи с мобильными телефонами, путешествующие в другие страны ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения или производить поиск в сети без каких-либо дополнительных расходов", – говорится в коммюнике Совета ЕС.На этой неделе совет принял последний на пути к этой цели правовой акт, который ограничивает размеры взаимных расчетов провайдеров мобильной связи на всем пространстве ЕС."Когда европейцы поедут в летний отпуск, они смогут воспользоваться свободой мобильной связи и интернетом за границей, как у себя дома. ЕС облегчает нашу жизнь в очень практичных вещах", – заявил по этому поводу профильный министр председательствующий в ЕС Мальты Эммануэль Маллиа, слова которого приводит Интерфакс.Евросоюз больше десятилетия работал над переходом к бесплатному роумингу мобильной связи для пользователей. Роуминг без доплаты вскоре после 15 июня будет представлен также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, не входящих в ЕС.