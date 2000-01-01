26.04 07:30 MIGnews.com

Израильтяне довольны своей культурной жизнью

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Две трети израильтян довольны своей культурной жизнью, причем 59% подчеркнули, что стоимость мероприятия не влияет или почти не влияет на их желание посетить его. Вместе с этим, среди репатриантов из бывшего СССР, принявших участие в опросе, 57% отметили, что финансовые трудности оказывают значительное влияние на их культурную жизнь.Наиболее распространенным культурным мероприятием является посещение кинотеатра. С одной стороны, это вполне понятно, учитывая доступность и разнообразие фильмов. С другой стороны, при всей доступности, речь идет о недешевом удовольствии. Стоимость двух билетов, попкорна и напитков может достигать 150 шекелей.Единственным сектором, не посещающим кинотеатры, является ультраортодоксальный. Наиболее распространённым культурным времяпровождением среди ультраортодоксов является чтение книг (63%), за ним — с большим отрывом – следует посещение театральных представлений (10%). 27% представителей арабского сектора также утверждают, что любят читать книги (27%) и популярней у израильских арабов только просмотр телепередач (31%). В среднем среди израильтян 23% заявили, что практически ежедневно читают книги. Сами исследователи утверждают, что неизвестно сколько опрошенных просто хотели выставить себя в лучшем свете, но если это правда, то мы действительно читающая нация.Культурная жизнь, во многом, зависит от места проживания. Жители Иерусалима, центра и севера страны, так же, как и поселенцы, не любят ходить в музеи и галереи и не посещают танцевальные шоу. Вместо этого жители этих районов страны ходят в театр — 29% заявили, что это их любимое культурное мероприятие. Среди поселенцев наиболее популярным культурным мероприятием являются концерты (27%), а на юге страны жители предпочитают остаться дома и смотреть телевизор (29%).