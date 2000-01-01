25.04 22:06 MIGnews.com

Элтон Джон отменил гастроли из-за болезни

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Легндарный британский музыкант, сэр Элтон Джон был вынужден отменить серию концертов в США из-за болезни.Когда Элтон Джон вернулся из Чили в Великобританию, у него диагностировали атипичную бактериальную инфекцию, из-за которой он двое суток провел в отделении интенсивной терапии.Сообщается, что 22 апреля Элтона Джона выписали из больницы, сейчас он лечится дома.Все выступления до 6 мая включительно, которые должны были пройти в частности в Лас-Вегасе и в Калифорнии, отменены.В заявлении Элтона Джона говорится: "Я счастлив, что у меня такие замечательные и преданные поклонники и я приношу им свои извинения за то, что расстроил их. Я благодарен всей команде медиков за то, что они так хорошо присматривают за мной".По словам агента поп-звезды Мюррея Чалмерса, Элтон Джон возобновит тур 3 июня, передает Би Би Си.