Яшар Якоби в списке лучших адвокатов страны

Международная рейтинговая компания Dun & Bradstreet снова включила русскоязычного адвоката Яшара Якоби в список лучших адвокатов страны
Вот уже второй год подряд ведущая международная рейтинговая компания Dun & Bradstreet (США) включает русскоязычного адвоката Яшара Якоби в рейтинг лучших адвокатов страны, так называемый "Рейтинг крупнейших игроков на правовом поле Израиля", который ежегодно публикуется в израильской газете "Глобс". Этот случай можно назвать уникальным, ведь Яшар Якоби является единственным адвокатом из данного списка, кто работает со своими клиентами на трех языках: русском, иврите и английском.
Успех адвоката несомненно можно связать с большим количеством оправдательных приговоров. Ярким примером тому служат дела по обвинению в сексуальном насилии, нанесению телесных повреждений, дорожно-транспортных проишествиях и т.д.
"Для меня очень почетно находится в данном списке, ведь это рейтинговое агентство тщательно следит за твоими делами в течение всего года, берет интервью у коллег, собирает отзывы клиентов - но еще более важно, что такая серьезная компания, как Dun & Bradstreet уже второй раз подряд называет меня в числе лучших - а значит, мои достижения не случайны»
Об адвокате:
Яшар Якоби закончил юридический факультет Тель-Авивского Университета (выпуск 1998 года), является членом израильской коллегии адвокатов с 1999 года, а также совмещает частную адвокатскую практику с преподованием практики студентам юридического факультета Университета г. Бар Илан (ведущего израильского университета по подготовке специалистов в области права и юрисприденции). Кроме того, адвокат входит в международное общество "МЕНСА", объединяющее людей с высоким интеллектом - тех, чей IQ находится в двух верхних процентах по отношению к общему населению.
Основными сферами деятельности Яшара Якоби Являются: оказание профессиональной помощи при аресте, подозрениях или обвинениях в совершении преступления на сексуальной почве, подлоге и мошенничестве, взяточничестве, грабеже, имущественных преступлениях, преступлениях, связанных с оружием и наркотиками, убийстве (предумышленное/непредумышленное), причинении смерти по неосторожности, насилии в семье и т.д.
Кроме того, адвокат занимается прошениями об амнистии, экстрадиции, апелляциями слушаниями до подачи обвинительного заключения, работой с комиссией по помилованию, петициями заключенных.
Также, опытные адвокаты из офиса Яшара Якоби, решают проблемы в широком спектре юридических вопросов, в таких областях как, семейное право, компенсации за ушерб здоровью, медицинская халатность, корпоративное право, ДТП, МВД, итд.
Адрес адвокатского офиса Яшара Якоби: Тель-Авив, Шауль ха-Мелех, 35
Тел: 03-6914004, 052-3200009
Сайт: www.yashar-law.co.il/ru/