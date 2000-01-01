Выгодный роуминг в России: что предлагают операторы
Вне зависимости от того, с какой целью вы едете в Россию, — с рабочим визитом, на отдых или в гости к друзьям, в период пребывания за рубежом важно не терять связи с родными и близкими. Наша статья поможет вам сравнить тарифы трех украинских операторов на роуминг в России и выбрать самое выгодное предложение.
Lifecell
Если вы окажетесь в России с карточкой Lifecell, при осуществлении первого за сутки исходящего или приеме первого входящего звонка оператор снимет с вашего счета 25 грн. Взамен Lifecell предоставит 10 бонусных минут, которые можно использовать на входящие и исходящие звонки (в Украину или в пределах России) до конца текущих суток (0:00 по киевскому времени). Звонки в роуминге на номера других стран (за исключением Украины и России) обойдутся вам в 50 грн/мин. Указанные тарифы применяются для всех абонентов автоматически.
«Киевстар»
Как и у Lifecell, у оператора «Киевстар» тарифы на роуминг активируются автоматически, как только вы окажетесь на территории России. Логика начисления бонусных минут аналогична: при первом входящем или исходящем звонке за сутки вы получаете пакет, включающий 15 бонусных минут и стоящий 30 грн. Потратить их на разговоры можно до конца суток. В течение суток вы можете получить и потратить до 20 пакетов.
Простой расчет показывает, что у «Киевстар» тарифы на роуминг в России более выгодные: одна минута разговора абонентам данного оператора обходится в 2,00 грн (против 2,50 грн у Lifecell).
Vodafone
Оператор Vodafone предлагает своим абонентам во время визита в Россию воспользоваться услугой «Украина Онлайн». В ее рамках предоставляется 100 минут (суммарно) исходящих звонков в сети Vodafone Украина, а также входящих с любых номеров. Срок действия услуги — 7 дней, стоимость ее подключения — 100 грн.
После окончания срока действия услуги, а также в случае, если она отключена, каждая минута входящих звонков в период пребывания в России будет стоить вам 2 грн. Звонить в Украину абонентам Vodafone вы сможете по 2 грн/мин., абонентам других украинских и всех российских операторов — по 10 грн/мин., в другие страны — по 50 грн/мин.