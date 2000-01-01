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Этна сползает | Фото: gnuckx/Flickr25.03 23:41   MIGnews.com

Этна сползает

Ученые из Открытого университета Великобритании установили, что весь массив вулкана Этна на острове Сицилия сползает к Средиземному морю со скоростью 14 мм в год, сообщает "Би-би-си".

Такая скорость кажется незначительной, но исследования по вулканологии свидетельствуют, что движение по наклонной может привести к катастрофическим последствиям. По мнению британских исследователей, активность вулкана может повыситься.

"Пока что нет причин для тревоги, но за этим процессом нужно следить, особенно если скорость движения увеличивается", - сказал руководитель исследования Джон Мюррей из Открытого университета.

Геологи поместили высокоточные GPS-станции по периметру самого большого вулкана Европы и фиксировали данные в течение 11 лет. Оказалось, что Этна движется в юго-восточном направлении, к городу Джарре. Этому способствует слабая и податливая порода в основе вулкана.
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