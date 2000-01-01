25.03 12:58 MIGnews.com

В Норвегии запретят паранджу

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Норвегия может стать первой скандинавской страной, которая запретит покрывающие лицо мусульманские головные уборы в школах, детских садах и прочих учебных заведениях. В пятницу, 23 марта, соответствующую инициативу представили сразу три члена местного правительства.Показательно, что авторами предложения выступили представители всех трех партий в коалиции: Сив Йенсен (финансы) из Партии прогресса, консерватор Ян Торе Саннер (местное самоуправление) и либералка Иселин Нюбе (образование)."Несмотря на то, что сегодня немногие люди носят паранджу и никаб, существуют и места, они все же есть. Законодательный запрет все для всех прояснит. Норвегия – это открытое общество, в котором мы привыкли смотреть друг другу в лицо. Особенно это важно в учебном процессе – в детских садах и школах", - цитирует Саннера местный портал NRK.При этом, по его словам, как показал опыт, маленькие дети не носят такие уборы, поэтому на них запрет распространяться не будет, зато он затронет учеников внеклассных занятий, факультативов и курсов.Нарушителям среди учащихся будет грозить исключение, а учителям – увольнение, сообщила министр Йенсен.Как ожидается, законопроект будет принят парламентом, несмотря на оппозицию лейбористов, социалистов и центристов. Еще одна партия меньшинства – Христианские демократы – ранее уже высказывалась за запрет "мусульманских вуалей".