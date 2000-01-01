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Боксер Костя Цзю перенес инфаркт и операцию на сердце 25.03 12:33   MIGnews.com

Боксер Костя Цзю перенес инфаркт и операцию на сердце

Недавно российский боксер Костя Цзю перенес инфаркт и операцию на сердце, о чем лично признался в выпуске передачи Татьяны Малышевой "Жить здорово!" на российском "Первом канале".

Спортсмен говорит, что некоторое время назад сделал перерыв в тренировках. Но вернуться оказалось не так-то просто – уже после первой серии упражнений он чувствовал слабость и негодование. Естественно он не мог понять, что с ним происходит. А однажды утром он просто потерял сознание, после чего лично позвонил известной телеведущей и попросил о помощи. Малышева направила его к кардиохирургу Баграту Алекяну.

"Слава богу, что я дозвонился тогда до вас, что вы направили меня к очень хорошему человеку, с которым я быстро нашел общий язык. Уже на следующий день после моего звонка я был уже у него в больнице, на столе", - говорит он

Врачи обнаружили у него повышенный уровень холестерина, что спровоцировало отрыв тромба. После хирургического вмешательства тромб был изъят, и сейчас Цзю чувствует себя лучше. Он признается, что на фоне произошедшего проверил и детей.
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