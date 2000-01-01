26.03 05:43 MIGnews.com

Ученые рассказали, от чего зависит размер женской груди

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Американские ученые выяснили, что на размер женской груди наследственные гены и гормональный уровень.Физиологи утверждают, что ни упражнения, ни разрекламированные косметические средства не изменят размеров, которые девушка получила от природы. Только вмешательство хирурга способно кардинально решить проблему.Специалисты отмечают, что такой фактор как наследственность необратим. Размер груди у поколений по женской линии остается в пределах, заложенных еще самыми дальними предками.Ученые подчеркивают, что в период полового созревания уровень гормонов может повлиять на дальнейший размер молочных желез.Недостаток гормонов, даже при благоприятной наследственности может оставить грудь в ее девичьем виде. Врачи рекомендуют следить за состоянием щитовидной железы, чтобы избегать проблем для организма в целом и для груди в частности.