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flickr 26.03 00:25   MIGnews.com

Одежду бренда Иванки Трамп сдают в секонд-хенды

Как стало известно, что вещи марки Ivanka Trump Collection стали самыми перепродаваемыми в 2016 году. Их массово сдают в секонд-хенды.

Издание WWD опубликовало список брендов, одежду которых американцы стараются перепродать. Вещи из линии одежды Трамп возглавили этот список.

Кроме того, сообщается, что некоторые магазины отказались от закупки новой коллекции Иванки, из-за того, что ее не покупают.

Причиной этого многие считают то, что Иванка активно участвует в политической деятельности отца – президента США Дональда Трампа, как сообщает ТСН.
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