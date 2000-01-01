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Попугаи-наркоманы опустошают опиумные поля мака в Индии | Фото: Thinkstock26.03 04:21   MIGnews.com

Попугаи-наркоманы опустошают опиумные поля мака в Индии

В Индии фермеры сразу нескольких штатов жалуются на попугаев, которые регулярно прилетают на маковые опийные поля и уничтожают около 10% урожая, сообщает ТСН со ссылкой на Mirror.co.ru.

Отмечается, что впервые такой феномен был замечен в 2015 году в районе города Читторгарх в штате Раджастан. Но в 2017 году то же самое начало происходить в соседнем штате Мадхья-Прадеш. По словам местных фермеров, количество птиц, которые прилетают на поля опийного мака, растет с каждым годом.

Попугаи-наркоманы выжидают, пока работники надрезают коробочки мака, чтобы помочь им созреть. Птицы тихо подлетают к полю, бросаются вниз и откусывают стебель под коробочкой, а затем отлетают со своей добычей выше и поедают ее. Наевшись, птицы засыпают на несколько часов, и некоторые из них могут упасть и стать легкой добычей для хищников.
"Обычно попугаи орут, когда собираются в стаю. Однако эти птицы стали настолько умными, что не издают ни звука, когда прилетают на наши поля", – рассказал фермер Ратход.

Чтобы отпугнуть зависимых попугаев от своих полей, фермеры взрывают петарды, бьют в барабаны и бросают камни. Однако все эти средства малоэффективны в борьбе с ними.

Также сообщается, что производство опийного мака, который выращивают для изготовления лекарств, жестко контролирует власть. Из-за снижения урожайности фермеры уже получают предупреждения, поскольку, несмотря на нашествие попугаев, государству нужно передать строго установленный объем урожая.
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