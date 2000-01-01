26.03 01:39 MIGnews.com

Ученые: Частота секса не влияет на счастье супругов

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Дженни Мейс, известный психотерапевт из Великобритании, уверена, что количество секса не влияет на семейное счастье. Она раскрывает несколько секретов счастливого брака, пишет ladyportal.info.Двадцать пять лет Дженни Мейс занимается консультациями семейных пар, а также супругов по отдельности. У нее скопился огромный опыт решения разного рода проблем. Психотерапевт поделилась некоторыми секретами семейной жизни.1. Нормального брака не существует: "Я видела семью, в которой муж был геем. Видела союз, в котором вообще не было секса, наблюдала семьи, где супруги жили в разных домах, или на год воздерживались от интима. Все это недопустимо для большинства, но если что-то работает, то почему это надо считать ненормальным?".2. Количество секса не важно: "Несмотря на популярное мнение о необходимости регулярно заниматься любовью, на самом деле, количество секса не имеет большого значения для семейной жизни. Я видела множество пар, которые занимались любовью раз в две недели, раз в месяц, раз в три или шесть месяцев. Самое главное, чтобы обоих партнеров это устраивало".3. Ваша проблема не самая шокирующая: "Всегда найдется пара, у которой сложилась еще более сложная или невероятная ситуация. Я консультировала жену, которая после двадцати лет брака узнала, что ее муж любит одеваться женщиной. Вначале ее буквально колотило от ярости и омерзения. Но потом мы договорились: каждый четверг она едет к подругам, и в это время ее муж может заниматься тем, что ему нравится".4. Брак можно спасти: "Это возможно только в том случае, если оба супруга проявляют подобное желание. Если один хочет, а другой нет – дело обречено на провал".