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Ураган мощно ударил по поместью Джорджа Клуни | Фото:25.02 12:16   MIGnews.com

Ураган мощно ударил по поместью Джорджа Клуни

Дорогой особняк известного актера Джорджа Клуни пострадал из-за беспрецедентного наводнения после шторма в Британии.

Об этом сообщает Daily Mail.

Поместье, которое принадлежит Клуни и его супруге Амалии, оказалось под ударом стихии из-за урагана Деннис, который обрушился на Великобританию.

Особняк расположен в британском округе Беркшир. Из-за урагана Темза вышла из берегов и затопила практически всю территорию поместья. Под водой оказался теннисный корт, газоны и летняя веранда.

По данным издания, строение особняка датируется XVII веком. Тем не менее сам дом не пострадал из-за наводнения.

Уточняется, что Клуни купил поместье в 2014 году за 7,5 миллиона фунтов. После ремонта особняк оценивается в 12 миллионов фунтов.


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