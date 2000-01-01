25.02 12:16 MIGnews.com
Ураган мощно ударил по поместью Джорджа Клуни
Дорогой особняк известного актера Джорджа Клуни пострадал из-за беспрецедентного наводнения после шторма в Британии.
Об этом сообщает Daily Mail
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Поместье, которое принадлежит Клуни и его супруге Амалии, оказалось под ударом стихии из-за урагана Деннис, который обрушился на Великобританию.
Особняк расположен в британском округе Беркшир. Из-за урагана Темза вышла из берегов и затопила практически всю территорию поместья. Под водой оказался теннисный корт, газоны и летняя веранда.
По данным издания, строение особняка датируется XVII веком. Тем не менее сам дом не пострадал из-за наводнения.
Уточняется, что Клуни купил поместье в 2014 году за 7,5 миллиона фунтов. После ремонта особняк оценивается в 12 миллионов фунтов.
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