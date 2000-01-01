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89-летний миллиардер сменил телефон-раскладушку на Айфон 26.02 16:32   MIGnews.com

89-летний миллиардер сменил телефон-раскладушку на Айфон

89-летний Уоррен Баффет, который владеет 5,6% акций Apple, рассказал, что недавно перешёл с Samsung Haven 2010 года на iPhone 11.

"Моей раскладушке пришёл конец", — рассказал Баффет, который до 2020 года пользовался Samsung SCH-U320 за 20 долларов.

Миллиардер отметил, что не покупал айфон, а получил "несколько штук" в подарок, в том числе и от гендиректора Apple Тима Кука.

В 2018 году Кук говорил, что согласен лично вылететь в Омаху и настроить смартфон Баффету.


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