25.02 14:25 MIGnews.com

"Упрямство", равное 32 миллионам шекелей

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В понедельник, 17 февраля 2020 года, счастливые обладатели первого приза в размере 32 миллионов шекелей появились в офисе "Мифаль а-Пайс.Победители, которым за 70, живут в ишуве на севере Израиля и недавно отметили юбилей совместной жизни. Они в течение многих лет тщательно заполняют бланки на все розыгрыши. Пара много лет работала на физических работах, и их жизнь была нелегкой."Даже когда мы не находимся в стране, я обязательно заполняю бланки заранее и отправляю их на несколько лотерей вперед (бланк на несколько розыгрышей). Именно так я уверенна, что не пропущу ни одну лотерею!», - сказала женщина.Цифры в бланке являются фиксированными номерами, выбранными победительницей."Это цифры с особым значением для меня. Они сопровождали меня на протяжении многих лет на разных этапах в моей жизни".Много последних нескольких лет, рассказывают победители, у них есть ощущение, что наступит день, и они выиграют значительный лотерейный приз.Женщина говорит: "Вечером, в день розыгрыша, мы принимали у себя в гостях внука, и как только я начала готовить ужин, то вспомнила, что не отправила свой бланк. Вечер уже наступил, погода была дождливой, но я не сдавалась и отправляла мужа в киоск".Муж добавил: "Я не хотел выходить из дома. Моя жена действительно настояла, чтобы я пошел отправить бланк. Я сказал ей, что на улице идет дождь, а что, если мы пропустим лотерею? Но она не сдавалась. Оказалось, что много лет назад отец моей жены регулярно заполнял лотерейные формы с фиксированными номерами, и однажды, в один из розыгрышей он не отправил бланк и именно его числа выпали как выигрышные. С тех пор она не рискует и, если нужно выйти из дома во время шторма, чтобы заполнить форму, - выбора нет, надо идти. Перед тем как покинуть дом, я сказал ей, что для того, чтобы ей повезло, кто-то сверху должен хорошо прицелиться, то есть угадать все шесть чисел и сильное число. И действительно, кто-то сверху услышал мои слова".Во время жеребьевки победительница смотрела телевизионную трансляцию и сразу поняла, что это были ее фиксированные числа в бланке."Мой муж, который уже лег спать час назад, получил поцелуй от меня, и сразу же проснулся, не понимая, какая романтика накатила на меня" - говорит она. Первое что я ему сказала было: "На этот раз я вытащила что-то крупное!" Сначала он не понял, о чем я говорю. Он уже спал и, вероятно, видел другие сны. Еще до того, как он смог что-то ответить, я твердо сказал ему: «И не смей никому говорить ни слова!» Только тогда до него "дошло" что я имею в виду, и он понял, что я выиграла первый приз".Муж сразу вскочил с постели и стал сверять номера в бланке с результатами розыгрыша. «Моя жена всегда помечает цифры в бланке красной ручкой. Обычно ей удается угадать 2-3 цифры. На этот раз вся линия была отмечена красным. Мне потребовалось несколько минут, чтобы переварить происходящее. Да, я задавался вопросом, являемся ли мы единственными победителями лотереи, потому что тогда весь «джекпот» был бы нашим".Когда его спросили, почему только после более чем двух недель они приехали в "Мифаль а-Пайс", муж ответил: "Я не нервничал, и мог бы прийти и через два месяца. Деньги в надежном месте. Но жена была не согласна и требовала, чтобы мы забрали их как можно скорее".Прямо из "Мифаль а-Пайс" пара отправилась на романтическое свидание, которое включало в себя роскошный ресторан и расслабляющий массаж в отеле."На первом этапе мы намереваемся насладиться нашей победой. Конечно, мы будем помогать нашим детям в финансовом плане, но в первую очередь мы побалуем себя. Мы думаем, что заслужили это".В последнее время условия розыгрыша "ЛОТО" несколько изменились и максимальная сумма первого приза в "ЛОТО" увеличилась до 40 миллионов шекелей (вместо 28 миллионов), а в "Дабл-ЛОТО" приз может достигнуть 80 миллионов.Сумма второго приза увеличилась на 50% и может достигнуть 750,000 шекелей (вместо 500,000 шекелей) и в любом розыгрыше, где второй призы не был выигран, сумма увеличивается на 750.000 шекелей.Кроме того, стартовая сумма первого приза в "Лото" увеличивается до 5 миллионов (вместо 4 миллионов ранее), а в "Дабл-ЛОТО" до 10 миллионов (вместо 8 миллионов ранее).