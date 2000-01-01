25.02 14:11 MIGnews.com

Нета Барзилай завоевывает Россию

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Победительница песенного конкурса Евровидение-2018, израильтянка Нета Барзилай завоевала россиян своей искренностью.Она отправилась в РФ презентовать новый сингл и рассказала о своей жизни в рамках программы "Вечерний Ургант".В начале шоу она показала словарный запас русского языка, вспомнив популярную в 90-х годах песню "Ветер с моря дул". По словам Урганта, в его программе впервые оказалась певица такого уровня.По словам Неты, петь она начала в три года, еще до того, как научилась разговаривать. В школе Барзилай дразнили, потому она овладела техникой воспроизведения разных характерных звуков и битбоксом.Также артистка рассказала, что служила в ЦАХАЛе. Она пошутила, что носила белую форму, но поскольку от природы является достаточно неряшливой, была постоянно грязной.Также Нета поделилась секретом уверенности в себе. По ее словам, важно – принимать себя такой, какая есть и никого не бояться. Интервью Барзилай сопровождались шутками, которые развеселили публику.