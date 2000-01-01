Умер самый старый мужчина на планете

В японской префектуре Ниигата умер самый старый мужчина планеты Титэцу Ватанабэ.
О смерти долгожителя сообщает японская газета Аsahi.
Он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса и скончался в возрасте 112 лет. До своего 113 дня рождения Титэцу Ватанабэ не дожил всего девять дней.
Ватанабэ родится 5 марта 1907 года в городе Дзеэцу, префектура Ниигата в семье фермеров. Окончив сельскохозяйственное училище, он уехал на Тайвань, где работал в компании, занимающейся сбором сахарного тростника.
У долгожителя-рекордсмена остались пятеро детей, двенадцать внуков, шестнадцать правнуков и один праправнук.