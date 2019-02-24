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Названы все лауреаты 91-й премии `Оскар` | Фото: Twitter25.02 09:07   MIGnews.com

Названы все триумфаторы 91-й премии "Оскар"


Названы все победители 91-й престижной премии "Оскар", пишет в понедельник, 25 февраля телеканал CBNS.

Торжественный воскресный вечер, который традиционно проходил в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, принес неожиданную победу картине "Зеленая книга" в номинации "Лучший фильм", победив сильную конкуренцию со стороны таких фильмов как "Рома", "Рождение звезды", "Фаворитка", "Черный клановец", "Власть", "Черная пантера", и "Богемная рапсодия".

Лучшей актрисой второго плана стала Реджина Кинг. А вот лучшим актером второго плана выбран Махершала Али.

В номинации "Лучший актер" на первом месте оказался Рами Малек за роль в фильме "Богемная рапсодия". Лучшей актрисой признали Оливия Колман.

Между тем, одним из триумфаторов торжественной церемонии вручения наград Американской академии киноискусств стала картина "Кожа" израильского режиссера Гая Наттива. Его проект победил в номинации "Лучший документальный короткометражный проект".

Отмечается, что торжественное шоу началось с концертного выступления Адама Ламберта и группы Queen и превратилось в псевдомонолог с участием Тины Фей, Эми Полер и Майи Рудольф. А страстное музыкальное исполнение Lady Gaga и Брэдли Купера легендарной песни Shallow из фильма "Звезда родилась" дало заметный эмоциональный заряд гостям мероприятия.

Сама церемония награждения отмечала разнообразие и эксклюзивность во всех победителях, которые забрали домой долгожданную статуэтку.

Знаменитого режиссера Спайка Ли приветствовали овациями, когда ветеран киноиндустрии вышел на сцену, чтобы получить свой первый "Оскар" за фильм "Черный клановец" в номинации "Лучший адаптированный сценарий". Ранее Ли был номинирован на лучший документальный фильм в 1998 году за "4 маленьких девочки" и лучший оригинальный сценарий в 1990 году за "Делай как надо". Он также получил почетный "Оскар" в 2016 году за свои режиссерские достижения.



Стоит отметить, что в этом году на грандиозной церемонии Оскар-2019 впервые за последние 30 лет не будет ведущего. Это связано с тем, что в конце прошлого года комик Кевин Харт со скандалом отказался от должности ведущего из-за гомофобных твитов в Сети. В результате этого золотые статуэтки будут вручать известные киноактеры, не заявленные в номинациях.

Список победителей торжественной церемонии вручения наград Американской академии киноискусств:

1. Номинация "Лучший режиссер": Альфонсо Куарон;
2. Номинация "Лучший документальный полнометражный фильм": Free Solo, режиссеры Джимми Чин и Elizabeth Chai Vasarhelyi;
3. Номинация "Лучший грим и прически": "Власть", гримеры Greg Cannom, Kate Biscoe и Patricia Dehaney;
4. Номинация "Лучший дизайн костюмов": "Черная пантера", художник-костюмер Ruth E. Carter;
5. Номинация "Лучшая работа художника-постановщика": "Черная пантера", художник-постановщик Ханна Бихлер;
6. Номинация "Лучшая операторская работа": "Рим", оператор Альфонсо Куарон;
7. Номинация "Лучший звуковой монтаж": "Богемская рапсодия";
8. Номинация "Лучший звук": "Богемская рапсодия";
9. Номинация "Лучший фильм на иностранном языке": "Рим", Мексика;
10. Номинация "Лучший монтаж": "Богемская рапсодия", монтажер Джон Оттман;
11. Номинация "Лучший анимационный полнометражный фильм": "Человек-паук: Через вселенные", режиссеры Питер Рэмзи, Боб Персичетти и Родни Ротман;
12. Номинация "Лучший анимационный короткометражный фильм": Bao, режиссер Domee Shi;
13. Номинация "Лучший документальный короткометражный фильм": Period. End Of Sentence., режиссер Rayka Zehtabchi;
14. Номинация "Лучший игровой короткометражный фильм": Skin, режиссер Guy Nattiv;
15. Номинация "Лучшие визуальные эффекты": "Человек на Луне", режиссер Дэмьен Шазелл;
16. Номинация "Лучший оригинальный сценарий": "Зеленая книга", авторы сценария Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли;
17. Номинация "Лучший сценарий-адаптация": "Черный клановец", авторы сценария Спайк Ли, Чарли Вачтел и Кевин Уиллмотт;
18. Номинация "Лучшая музыка к фильму": "Черная пантера";
19. Номинация "Лучшая песня": Shallow ("Звезда родилась").




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