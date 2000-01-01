25.02 08:42 MIGnews.com

Курсанты "Офек" помогают в восстановлении сгоревших лесов

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В минувшие выходные около 600 курсантов "Офек" прибыли на мероприятие "Олим ха-Негба".В течение двух дней они помогали в восстановлении лесов возле границы с сектором Газа, пострадавших от пожаров в последнее время.Работы проводились в нескольких местах, где курсанты удаляли обгорелые стволы и погибшие деревья, расчищали дорожки, убирали мусор, обрезали слабые ветви, чтобы дать возможность лесу восстановить себя самостоятельно.Это мероприятие является плодом сотрудничества Департамента лесного хозяйства ЕНФ-ККЛ с местными властями, при помощи и поддержке отдела образования на периферии в Департаменте по образованию и работе с молодежью ЕНФ-ККЛ.Затем курсанты отправились в конференц-зал местного совета Эшколь, где с ними встретились ведущие общественные деятели региона. Яир Фарджун, и бывший глава областного совета Хоф-Ашкелон, рассказали ребятам о том, как жители районов, граничащих с Газой, пытаются наладить свою жизнь несмотря на постоянную угрозу обстрелов и поджогов.Они отметили большое значение чувства товарищества и дружеских связей, которые курсанты приобретают в «Офек», эта дружба остается на долгие годы и является проявлением взаимной поддержки, свойственной еврейскому народу.Перед курсантами выступил Жан Берман, житель районного совета Эшколь, который был ранен осколками во время операции «Нерушимая скала», причем в этот день он отмечал день рождения своего сына. Жан рассказал о том, как трудно ему было, как трудно было его детям, и что несмотря на ранение он решил вернуться жить в свой дом возле границы с Газой.После лекции студенты отправились в Ницану, где для них были установлены палатки и полевая кухня. После ужина курсанты приняли участие в вечере израильской песни. А на следующий день ребята отправились на прогулку вокруг озера Ницана.Курсантам также передали видеообращение от председателя ЕНФ-ККЛ Дани Атара. «Я горжусь курсантами подготовительных курсов «Офек», - сказал он. – На мой взгляд, сам факт, что вы пошли на курсы подготовки к воинской службе, очень много о вас говорит. Молодежные движения всегда служили источником новых сил для возрождения и укрепления национального самосознания еврейского народа. Они также сыграли значительную роль в возрождении страны Израиля после двух тысяч лет изгнания. Ваша деятельность важна для наших моральных ценностей и для будущего государства Израиль, и я не сомневаюсь, что из ваших рядов выйдут будущие лидеры нашей страны. Я рад, что ваша деятельность в зоне, прилегающей к сектору Газа и в Негеве, будет продолжаться, что вы продолжите службу в израильской армии, а затем приедете жить в Негев или Галилею. Я желаю вам получить удовлетворение от вашей работы, вы будущее еврейского народа!»Рои Марциано, координатор подготовительных курсов «Офек» в ЕНФ-ККЛ, отметил: «Партнерство ЕНФ-ККЛ с курсами «Офек», на которых учится, в основном, молодежь с периферии, является очень важным, знаковым посылом. Это сотрудничество помогает курсантам в конечном итоге интегрироваться в израильское общество».